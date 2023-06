Traffico Roma del 04-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazioneregolare in città e Sui raccordi autostradali a Colli Aniene chiuso un tratto di via Edoardo D’Onofrio però di incendio presso un edificio privato viale della Civiltà del lavoro all’Eur tra Piazza de Mauri il quadrato della Concordia di mercato domenicale possibili ripercussioni aldalle 14:30 prenderà il via un corteo da viale del Campo Boario all’altezza di Piazzale Ostiense a fino a piazza Testaccio a possibili rallentamenti oggi laterminerà la sua stagione all’Olimpico per l’incontro con lo Spezia delle 21 così vedi le misure alla viabilità adottata e ripercussioni nella zona dello stadio sul lungotevere sulla tangenziale per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria ...