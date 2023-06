Traffico Roma del 04-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna novità rispetto al precedente collegamento ilresta regolare in città e Sui raccordi autostradali a Colli Aniene chiuso il tratto di via Nardò D’Onofrio per un incendio presso un edificio privato chiusa anche via della Civiltà del lavoro all’Eur tra piazzale adenauer e il quadrato della Concordia per via del Mercato domenicale sono possibili disagi alripercussioni oggi per chi si sposta in aereo per uno sciopero nazionale di 24 ore per i dipendenti di ATI Tech eFiumicino e il personale Volotea Vueling sciopero di 4 ore anche per il personale di terra delle compagnie aeree di American Airlines e i miei e anche per il personale era digarantiti voli in partenza delle fasce orarie a 7:10 18-21 bene per i dettagli di questo di ...