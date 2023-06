Tour de France 2023 | torna il protocollo Covid | niente selfie e obbligo di mascherina

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo i tanti casi riscontrati al Giro d’Italia, ildedecide di prendere di petto la situazione e re-introduce il. Nonostante l’evidente anacronismo e soprattutto l’isolamento rispetto a tutti gli altri sport, gli organizzatori della Grande Boucle hanno deciso di stilare delle regole per limitare il più possibile il rischio contagio. Come riferisce Reuters, tornerà la bolla di gara e questa prevederà, per esempio, il divieto di firmare autografi o di mangiare fuori dal proprio hotel, oltre all’dinelle zone della gara. Non saranno permessitra corridori e tifosi o comunque non appartenenti alla bolla. SportFace.

Tour de France 2023, Jai Hindley: "Classifica definita dopo la prima settimana, percorso perfetto per me" OA Sport

TOUR DE FRANCE - Dopo le vicende legate al Covid che hanno interessato l'ultimo Giro d'Italia, la Grande Boucle sta pensando di ricreare la bolla di gara già vi ...Tante sono state le polemiche al Giro d'Italia, tanti sono stati i forfait, di conseguenza l'organizzazione del Tour de France decide di prendere le contromisure. Alla Grande Boucle ci sarà un protoco ...