Torino-Inter | pagelle | tutti promossi! Handanovic e Cordaz da 7 – CdS

(Di domenica 4 giugno 2023) L’ha vinto con ilall’ultima di Serie A (vedi articolo). Il Corriere dello Sport, con le sue, promuovesulla sponda nerazzurra. 7 per, Brozovic e De Vrij.PROMOSSI ? Ancora non è chiaro se quella di ieri contro ilsia stata l’ultima partita con la maglia dell’per Samir, ma di sicuro c’è il 7 in pagella per la sua prestazione. Il Corriere dello Sport, infatti, non ha avuto dubbi e ha premiato con lo stesso voto anche Alexche sul finale ha salvato il risultato con una gran parata. Altri due 7 sono stati assegnati, uno a Marcelo Brozovic (vedi articolo), autore del gol della vittoria. E l’altro a Stefan De Vrij, ...

. In vista della finale di Champions League contro il Manchester City (che ieri ha vinto la FA Cup e a Istanbul sogna uno storico Treble) l'chiude il campionato con una vittoria ...Lautaro si è fermato a quota 21 e ieri, contro il, è rimasto a bocca asciutta. "Per la prima ... A competere con lui c'erano anche Rafa Leao (Milan) e, appunto, Lautaro Martinez dell'Inizianoallo stadio Grande, match che doveva servire ai granata per agguantare un onorevole 8°posto, ma le buone intenzioni non sono bastate, i 3 punti e la vittoria ( 1 - ...

"L’ultimo passo dell’Inter in direzione Istanbul è stato convincente. Successo più netto di quanto dica il risultato minimo, griffato da Brozovic, come ...L’Inter ha chiuso il campionato con una vittoria ieri sul campo del Torino. Questo il commento del tecnico Simone Inzaghi a DAZN e nella conferenza stampa raccolta da TMW, in particolare sulle ...