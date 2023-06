Torino-Inter | giusta decisione di Fabbri | non c’è rigore su Ilic ? CdS

(Di domenica 4 giugno 2023) Gara tutto sommato corretta e tranquilla quella disputata ieri dall’in casa del(vedi articolo). L’arbitro Michaelviene promosso con una sufficienza dal Corriere dello Sport, che giudicaladi non concedere calcio diai granata per il contatto tra Brozovic e? Il match tranon ha fatto registrare episodi discutibili. Il Corriere dello Sport, quindi, promuove Michael. Il direttore di gara ammonisce Hakan Calhanoglu e Robin Gosens, ma si dimentica un cartellino per Nicolò Barella. Viene ammonitomente anche Singo per l’vento commesso proprio ai danni del ...

L'Atalanta, dopo la sconfitta esterna per 3 - 2 contro l', é quinta con 61 punti, frutto di ... Domenica scorsa hanno perso pesantemente in casa per 4 - 0 contro ilma sono stati ...Se i bianconeri nell'ultimo turno sono clarorosamente crollati in casa con il, i gialloblù ...00 USA MLS Cincinnati - Chicago Fire 01:30 Columbus Crew - Charlotte 01:30Miami - DC United ...Leggi anche0 - 1, decide Brozovic Spalletti: "Mi faccio male da solo ma ho amato e dato tutto" Pioli: "Futuro Ibrahimovic Deciderà lui. Su Leao sempre stato fiducioso"

"Mi assolvo e resto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport che riprende le parole pronunciate ieri in conferenza.Mai più, la stagione sportiva volge al termine con un fallimento sotto diversi aspetti, Champions, coppa Italia ed in parte anche Europa League, dove si poteva fare di più, non ...