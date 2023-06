Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo | ecco i genitori miliardari di Elettra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 giugno 2023) Si chiamanoe sono idi. Lui, in particolare, è il figlio di Ferruccio, fondatore dell’omonima casa automobilistica, oggi famosa in tutto il mondo. Idihanno avuto cinque figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia,e Flaminia. Idiha definito sua figlia,, come ‘un’anima pura”. Dal suo punto di vista, l’etichetta che i media hanno cucito addosso alla sua ...