Tifosi della Roma con Mourinho | striscione da brividi all’Olimpico

Leggi su rompipallone

(Di domenica 4 giugno 2023) Unaeccezionale in Europa League che si è arresa solamente ai calci di rigore nella finale di Budapest. Meno positiva la stagione dei capitolini in Serie A che non hanno centrato l’obiettivo quarto posto. Iperò non hanno alcun dubbio su José, sono pronti a sostenerlo in ogni battaglia. E loapparso allo Stadio Olimpico durante-Spezia ne è la conferma. Icon“Un uomo solo al comando…Joséper mille anni”. Igiallorossi non hanno dubbi, sono tutti o quasi con l’allenatore che li ha portati a rivincere un trofeo dopo 14 anni e che ha permesso alladi affrontare una finale di Europa League. La volontà ...