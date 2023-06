Tienanmen | arrestata leader dell' opposizione a Hong Kong

La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi la leader del partito di opposizione, Chan Po - ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazzaa Pechino. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp. In base a quanto si è appreso, la donna teneva in mano una piccola candela a Led - una scena comune nelle veglie commemorative del 4 ...... in occasione del 34° anniversario della repressione di Piazza. Alexandra Wong, conosciuta come "nonna Wong" è statanel distretto centrale di Causeway Bay, dove da tempo si ...Gli arresti Ieri la polizia di Hong Kong ha arrestato alcuni artisti, almeno quattro, alla vigilia dell'anniversario della repressione di Piazzacontro gli studenti che manifestavano a ...

Tienanmen, arrestata a Hong Kong la leader dell'opposizione TGCOM

La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi la leader del partito di opposizione, Chan Po-ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen a Pechino. Lo ha co ...La polizia di Hong Kong ha arrestato la leader del partito di opposizione, Chan Po-ying, nell'anniversario dei fatti di Piazza Tienanmen.