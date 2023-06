Tienanmen | arrestata la leader dell’opposizione a Hong Kong

Nel giorno del 34esimo anniversario di Piazzala polizia di Hong Kong ha arrestato diversi esponenti della democrazia tra cui Alexandra Wong, un'importante attivista per la democrazia meglio conosciuta come 'Nonna Wong' e la giornalista ...È statamentre trasportava alcuni fiori sul luogo delle commemorazioni. Le accuse, a vario titolo, sono di atti sediziosi, condotta disordinata, e violazione della quiete pubblica. ...La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi la leader del partito di opposizione, Chan Po - ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazzaa Pechino. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp. In base a quanto si appreso, la donna teneva in mano una piccola candela a Led una scena comune nelle veglie commemorative del 4 giugno ...

L'anziana donna è un'importante attivista per la democrazia, insieme a lei la polizia ha arrestato anche la leader dell'opposizione Chan Po-Ying e la giornalista Mak Yin-Ting ...Otto attivisti politici sono stati arrestati dalla polizia di Hong Kong in occasione dell'anniversario della protesta di piazza Tienanmen del 4 giugno ...