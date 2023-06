The Idol | dal creatore di Euphoria arriva la serie che esplora il lato torbido del mondo della musica

(Di domenica 4 giugno 2023) The(US Sky) Può una giovane popstar risollevare la propria carriera dopo una burrascosa interruzione? E’ questa la trama principale sulla quale si svilupperà The, la nuovaideata Sam Levinson, ildi, Abel “The Weeknd” Tesfaye – che è anche l’attore protagonista insieme a Lily-Rose Depp – e Reza Fahim. La prima stagione è composta da sei episodi, in onda ogni settimana su HBO. The: trama e anticipazioni La storia si svilupperà attorno alla figura di Jocelyn (Lily-Rose Depp), decisa a tornare ad essere la più grande e sexy popstar d’America in seguito ad un esaurimento nervoso che ha fatto andare in malora il suo ultimo tour. Un desiderio che verrà riacceso da Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido che ...

Lily-Rose Depp è un'attrice e modella simbolo della Generazione Z. Di lei si parla molto, ultimamente, per l'uscita di 'The Idol' su Sky e Now Tv dal 5 giugno, presentata al recente Festival di Cannes ...