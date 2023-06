Terrore in una villa | anziano mette in fuga i banditi dopo il colpo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte quattro malviventi, con volto travisato, hanno perpetrato una rapina in unadi Atripalda. Rubato denaro contante e oggetti preziosi. Subitohanno tentato di entrare in unaadiacente ma sono stati sorpresi e messi indall’proprietario. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.