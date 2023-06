Terrazze | una nuova interpretazione della Toscana per Beconcini

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 4 giugno 2023) Terrazze è il nome del nuovo rosso di Pietro, prodotto con 9 vitigni autoctoni vinificati nella stessa vasca, per rispondere alla ricerca di piacevolezza con una gradazione alcolica contenuta e un tannino molto fine, croccante e setoso. Un vino moderno, con soli 12.5 gradi alcolici, dal tannino molto limitato, che lo rende adatto ad essere gustato anche leggermente al di sottonormale temperatura di servizio per i vini rossi e dunque godibile anche nei mesi più caldi. Spicca per la balsamicità, con un sorso che vira moltissimo sul mentolato; il risultato è un vino fresco, leggero ma di grande godibilità, risultatomassima espressione di concerto nella macerazione e fermentazione di 9 tipologie di uva. Malvasia nera, Canaiolo, Colorino, Trebbiano nero, Ciliegiolo, Gran Noir, Tempranillo, Buonamico, Sanforte sono ...