Tennis | Roland Garros Sonego si arrende in 4 set | Khachanov ai quarti

(Di domenica 4 giugno 2023) L'azzurro vince il primo set 6-1, poi cede al russo complice anche un problema muscolare PARIGI (FRANCIA) - Si ferma agli ottavi l'avventura di Lorenzoal, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Ilta piemontese, numero 48 A

Prime sfide degli ottavi di finale al Roland Garros, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Sonego viene eliminato da Khachanov in quattro set, poi toccherà a Djokovic con Varillas, mentre Musetti sfiderà il numero uno. Lorenzo Sonego saluta Parigi. Il torinese esce di scena negli ottavi di finale, battuto da Khachanov con lo score di 1-6, 6-4, 7-6(7), 6-1 in 3 ore e 29 minuti. L'azzurro ha approcciato bene. La russa si è imposta sulla belga con il punteggio di 3-6, 7-6 (3), 6-3. PARIGI (FRANCIA) - Anastasia Pavlyuchenkova ai quarti di finale del Roland Garros femminile, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La russa si è imposta sulla belga Elise Mertens, 28esima testa di serie, con il punteggio di 3-6, 7-6 (3), 6-3.

Roland Garros: Elena Rybakina si ritira per problemi fisici Agenzia ANSA

