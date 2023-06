Tennis | Roland Garros | Sonego ko e Khachanov ai quarti

(Di domenica 4 giugno 2023) Parigi, 4 giu. (Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzoal. Il numero 48 Atp è stato battuto in quattro set dal russo Karen, numero 11 del ranking e del seeding parigino, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6 (9-7), 6-1. Ilta torinese è stato però costretto nel quarto set ad un medical timeout per un problema alla coscia destra che lo ha limitato fino al ko. Nel prossimo turnoaffronterà il vincente tra l’austriaco Sebastian Ofner (118 Atp) ed il greco Stefanos Tsitsipas (5 Atp). L'articolo CalcioWeb.

Ecco il programma del Roland Garros di lunedì 5 giugno. COURT PHILIPPE CHATRIER Non prima delle 13:00 - Pera vs Jabeur A seguire - Jarry vs Ruud A seguire - Schmiedlova vs Gauff A seguire - Dimitrov

Il tennista torinese parte bene e si aggiudica il primo set ma poi paga le fatiche dell'impresa contro Rublev. Ai quarti ci va Khachanov. Alcaraz-Musetti, sapevi che i due campioni in gara al Roland Garros hanno una passione per le more Ecco per chi battono i loro cuori.