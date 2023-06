Tennis B1 | Mattia Paolo Pagano del Ct San Giorgio del Sannio ancora in evidenza

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel turno infrasettimanale del torneo di serie B1 maschile, andato in scena venerdì 2 giugno, è arrivata un’altra sconfitta per il CT Sandel San. Sui campi in terra rossa, il circolo di casa, ct Sandel, è stato superato per 5-1 dal San Mauro Country Club di Torino. L’unico sussulto di giornata è arrivato dal giovane(2.8, classe 2008) che, ad appena 14 anni, ha sconfitto con un doppio 6-4 Sosso (quotato maestro dipiemontese) ottenendo la sua prima vittoria in Serie B1. Continua, quindi, la serie positiva di risultati del sannita, dopo che alle regionali di categoria ha raggiunto due finali: di singolo e di doppio. Finali a cui ha dovuto purtroppo ...

