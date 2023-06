Temptation Island | un ex discusso protagonista esce allo scoperto con la nuova fidanzata | “Stavolta ho scelto bene!”

Come dimenticare poi la loro partecipazione a. I due infatti decisero di mettere alla prova il loro amore dopo ben tre anni di fidanzamento entrando a far parte del cast del ...Manila Nazzaro messa alla gogna: lo sfogo Dopo circa tre anni di amore, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione partecipando aVip. ...Dopo tanto tempo l'abbiamo vista per la prima volta in compagnia del suo ormai ex compagno aVIP dove decide di mettere un punto alla sua recentissima relazione. Successivamente ...

Temptation Island, nozze in arrivo per una discussa coppia del programma! ComingSoon.it

Dal 26 giugno debutta Temptation Island 2023 su Canale 5: tra i tentatori ci sarebbe l'ex tronista Giulio Raselli ...Dopo un anno d'assenza dal piccolo schermo, quest'estate tornerà Temptation Island. Mancano pochi giorni all'inizio delle registrazioni della nuova ...