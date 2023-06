Taylor rischia un lungo stop | il suo arbitraggio in Roma-Siviglia non ha convinto Rosetti

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) José Mourinhouna lunga squalifica da parte dell’UEFA in seguito agli insulti rivolti all’arbitro Anthonynel parcheggio della Puskas Arena di Budapest. Il tecnico dellanon ha infatti gradito la direzione di gara del fischietto inglese (per usare un eufemismo) e ha duramente protestato nel post-partita.a rischio però anche per lo stesso Anthony, il cuinella finalenon ha effettivamenteil designatore Roberto. Come riporta il Corriere dello Sport, è dunque probabile che l’arbitro inglese non sia impegnato nelle fasi finali delle competizioni più prestigiose per un po’ di tempo. SportFace.