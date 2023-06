Taiwan | la Cina mette in guardia gli Usa | no a interferenze

(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – Laingli Stati Uniti contro una possibile interferenza per quanto riguarda. Ad affermarlo è il ministro della Difesa cinese Li Shangfu. “Se qualcuno osa separaredalla, un militare cinese non esiterà un secondo”, ha detto Li in un discorso allo Shangri-La Dialogue a Singapore, una conferenza organizzata dall’International Institute for Strategic Studies. “Non temeremo avversari e salvaguarderemo risolutamente la sovranità nazionale e l’integrità del territorio a prescindere da qualsiasi costo”.è indipendente dal 1949, ma laconsideraparte del territorio cinese. Li ha criticato la vendita di armi e l’addestramento militare degli Stati Uniti a ...

