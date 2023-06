Taiwan | collisione sfiorata tra USA e Cina

(Di domenica 4 giugno 2023) Nella giornata di ieri, 3 giugno 2023, è stato sfiorato un incidente tra due navi da guerra, una cinese e l’altra statunitense. La mancata, avvenuta nello stretto di, complica ulteriormente le relazioni trae Stati Uniti. La mancatanello stretto diriaccende le tensioni tra USA e“Gli Stati Uniti provocano”. Così ha dichiarato Pechino in replica all’accusa da parte degli Stati Uniti di condurre manovre sempre più rischiose nei confronti di, la “provincia ribelle” da sempre nel mirino della Repubblica popolare cinese. Quella di ieri è infatti stata solo l’ultima di una lunga serie di tensioni che vedono come vertici del triangolo, Stati Uniti e. Una nave da guerra ...

