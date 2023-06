Taekwondo | Mondiali 2023 | Iran e Costa d’Avorio si prendono gli ultimi due titoli in palio

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) L’ultima giornata dei Campionatidiè andata in archivio alla Crystal Hall di Baku con l’assegnazione deiiridati nelle categorie di peso non olimpiche -53 kg femminile e +87 kg maschile. Nessuna medaglia per l’Italia in questo day-7, con l’unica azzurra in gara Ilenia Elisabetta Matonti uscita di scena ai sedicesimi di finale. La nostra portacolori ha debuttato con una vittoria al primo turno sulla rumena Mihai Georgiana per 2-0 con i parziali di 2-1, 8-1, ma in seguito si è arresa alla forte taiwanese Po-ya Su vincendo il round inaugurale per 1-0 e perdendo i due successivi per 4-4, 10-2. In questa categoria (-53 kg femminile) l’iana Nahid Kiyanichandeh ha conquistato il primo titolo mondiale della carriera regolando in Finale la cinese Ju Zuo in due riprese con gli ...