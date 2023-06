Tabellone maschile Roland Garros 2023 | Alcaraz e Medvedev guidano il seeding | presenti Sinner e Musetti

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) È stato sorteggiato ilprincipale delper quel che concerne il singolare, con Carlose Daniilche saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche a Novak Djokovic, numero 3 ed inserito nella parte alta del, così come a Jannikche, testa di serie numero 8, è in rotta di collisione con il campione degli Internazionali BNL d’Italia in quarti di finale.anche Lorenzo, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIOTTAVI DI FINALE (1)vs (17) ...