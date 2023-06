Superbike | Emilia Romagna Bautista insaziabile | sua anche gara 2

Continua il dominio dello spagnolo della Ducati nel Mondiale: nel round dell'Romagna, quinto appuntamento stagionale del campionato delle derivate, Bautista si aggiudica anche gara 2 ...Il Mondiale 2023 disi sta trasformando sempre più in un autentico monologo di Alvaro Bautista e della sua ... ha fatto sua anche Gara 1 del fine settimana di Misano in- Romagna. ......WSBK come fornitore unico di pneumatici per tutte le classi del Campionato Mondiale FIM. ... Il WSBK- Romagna Round si annuncia ormai in linea con gli spettatori pre pandemia. Sono ...

SBK round Emilia Romagna, nelle FP3 le Ducati suonano la carica inSella

Lo spagnolo della Ducati allunga anche nella classifica generale MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Alvaro Bautista cannibale a Misano. Continua ...Il centauro iberico vince in fuga, mentre il compagno della Ducati sbaglia tutto e finisce a terra, rischiando di abbattere anche Razgatlioglu, poi 2° ...