Superbike | Alvaro Bautista trionfa nella superpole race a Misano | Rinaldi terzo | cade Petrucci

(Di domenica 4 giugno 2023) Il Mondiale 2023 diha un’unica certezza e questa si chiama. Lo spagnolo vince ladi: ha vinto 13 gare su 14 finora disputate. Un dominio senza fine e incontrastabile quello dell’iberico della Ducati. Oggi ha avuto un piccolo aiuto anche dalla sorte: dopo aver passato Razgatlioglu, lo spagnolo si era ritrovato in difficoltà sotto gli attacchi del turco. L’alfiere della Yamaha è arrivato arrabbiatissimo al parco chiuso dopo la bandiera rossa sventolata per la caduta die Lecuona. Seconda posizione proprio per Toprak, mentre è sul podio Michael Ruben, autore di una buonissima gara e soprattutto costante, evitando ogni situazione di pericolo tra le varie cadute che ...

Il Mondiale 2023 di si sta trasformando sempre più in un autentico monologo di Bautista e della sua Ducati. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha fatto sua anche Gara 1 del fine settimana di ... Bautista ha vinto gara 1 e il romagnolo Michael Ruben Rinaldi è giunto secondo.

Superbike, Alvaro Bautista fa sua la Superpole a Misano. 3° Rinaldi davanti a Petrucci e a Bassani OA Sport

Conclusa la prima giornata di gare del Pirelli Emilia-Romagna round del WSBK presso il circuito di Misano. Álvaro Bautista (Aruba.It ...Dopo aver dominato il Warm Up, con Alvaro Bautista in vetta davanti al compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi e alla Yamaha di Razgatlioglu, la Ducati si prepara a regalare un altro successo al suo ...