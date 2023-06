Superbike | Alvaro Bautista e Ducati si regalano l’en plein | trionfo in gara-2 | 3° Bassani

(Di domenica 4 giugno 2023)dellae di. Lo spagnolo, in versione “Cannibale”, si è imposto anche in-2 del GP di Misano, round del Mondiale 2023 di. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, l’iberico ha vinto da dominatore, dando seguito a quanto si era visto nel corso di questo weekend e negli altri fine-settimana. Un risultato che ha regalato all’iberico la vittoria n.14 di questa stagione, su 15 manche disputate. Una percentuale di successo spaventosa, che descrive in maniera chiara il momento vissuto dal pilota della Rossa ufficiale, sempre più leader del campionato delle derivate della serie. Niente doppietta però per il Team Factory di Borgo Panigale per l’errore di Michael Ruben Rinaldi, in lotta con il turco Toprak ...

Quanti contatti Superpole Race a dir poco rocambolesca a Misano. La corsa è stata vinta daBautista, ma il pilota Ducati stavolta ha avuto anche un po' di fortuna perché a mettere fine alle ostilità è stata una bandiera rossa arrivata con ancora tre giri da percorrere poco dopo che ...Davanti, invece, Toprak Razgatlioglu eBautista hanno lottato a lungo per la prima posizione ... Risultati Gara - 2Round Misano Dopo le 14.30 Risultati Superpole RaceRound ...Il Mondiale 2023 disi sta trasformando sempre più in un autentico monologo diBautista e della sua Ducati. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha fatto sua anche Gara 1 del fine settimana di ...

MISANO - Alvaro Bautista ancora protagonista in Superbike, dove vince anche gara-2 del GP di Emilia-Romagna, completando un weekend perfetto. Lo spagnolo della Ducati vince in fuga solitaria, dopo ...L’en plein della Ducati e di Alvaro Bautista. Lo spagnolo, in versione “Cannibale”, si è imposto anche in gara-2 del GP di Misano, round del Mondiale 2023 di Superbike. Sul circuito dedicato alla ...