Super-beffa per l' Annunziata | chi prende il suo programma e come lo trasforma | bomba in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Siamo in piena corsa alle conduzioni, complici le rivoluzioni in Rai, che a cascata riguardano anche la concorrenza, ossia Mediaset e La7. Tra i nodi ancora da sciogliere quello dello spazio che era di Lucia, Mezz'ora in più, ildella domenica pomeriggio in onda su Rai 3. Chi al posto dell'dopo le dimissioni in polemica con il governo? Le ipotesi sono molteplici. Ma ora la pista più accreditata porta dritta dritta a Monica Maggioni: ci sarebbe lei, infatti, in pole position. Secondo i rumors che trapelano dai vertici di Viale Mazzini, l'ex direttrice del Tg1 dovrebbersi trasmissione e fascia oraria. Ma con una importante novità: si torna al format originale, ossia a undi mezz'ora secca, senza le lungaggini dell', che negli ...