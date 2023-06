Suo figlio è un mostro | la frase in diretta di Venier scatena un putiferio

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 giugno 2023) La morte di Giulia Tramontano, la ragazza al settimo mese di gravidanza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, ha scosso l'Italia e Maraha scelto di aprire la puntata del 4 giugno di Domenica In, su Rai1, proprio ricordando la giovane e il caso di Senago, nel Milanese. "Un pensiero alla ragazza e al suo bambino, un abbraccio alla famiglia della giovane", dice la conduttrice, "Giulia è stata uccisa, è una storia agghiacciante, una storia che ha colpito tutti quanti noi in una maniera impressionante. Vorrei mandare un abbraccio, da parte di tutti noi di Domenica In, alla famiglia di Giulia".poco dopo fa riferimento all'intervista della madre di Impagnatiello a La vita in, in cui la donna, piangendo a dirotto, aveva detto: "Mioè un", chiedendo perdono ...