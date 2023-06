Suning | niente cessione Inter | limite spostato Occhio a Oaktree – TS

(Di domenica 4 giugno 2023) Nonostante l’essamento del magnate finlandese Thomas Zilliacus,non sembra intenzionata a voler cedere l’. Come riporta Tuttosport, l’attuale proprietà vorrebbe restare quantomeno fino a maggio 2024. Ma tutto dipenderà dalla situazione del prestito diDA DISCUTERE – Grazie anche alla stagione che ha portato la squadra fino alla finale di UEFA Champions League, il magnate finlandese Thomas Zilliacus ha messo gli occhi sull’. Tuttavianega di voler cedere il club a breve, spostando quantomeno ilper ogni discussione a maggio 2024. Unche Steven Zhang vorrebbe ulteriormente rinviare, ma tutto dipenderà da. Bisognerà infatti rinegoziare la scadenza del ...

Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itClima sereno e goliardico alCentre durante le rifinitura e il torello, con Skriniar che in un campo adiacente ha continuato nel lavoro ...Gli altri sono costati poco e: Onana a zero, Darmian poco più di 3 milioni, Acerbi quasi a ... ha scelto una strada diversa, dopo i fasti dell'iniziale gestione, la dirigenza ha ...Il presidente del club nerazzurro ha poi voluto ricordare come il lavoro dellaGroup sia ... Dovevamo crederci, abbiamo ottenuto tutto con merito perché nessuno ci ha regalato. Il percorso ...

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato della società Inter tra presente e futuro: con possibili offerte di vendita Tramite Libero, Fabrizio Biasin ha voluto ancora dire la sua opinione su ...Così il noto giornalista ha parlato delle vicende extra campo delle ultime ore in casa Inter tra Torino e Istanbul ...