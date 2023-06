Sulla festa infinita del Napoli cala il sipario sulla Serie A

Leggi su agi

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Manca un solo verdetto per decretare la fine della stagione del calcio in Italia. Ed è quello dell'ultima squadra retrocessa: a Sampdoria e Cremonese si aggiungerà la perdente dello spareggio tra Spezia e Verona che si giocherà probabilmente l'11 giugno. I verdetti finali: scudetto al. In Champions League, oltre la squadra campana, giocheranno Milan, Inter e Lazio. Roma e Atalanta, battendo Spezia e Monza, staccano un biglietto per la prossima Europa League. La Juventus, nonostante la penalizzazione, sarà la rappresentante italiana in Conference League. L'ultima vittoria delIn un pomeriggio di pura felicità per la definitivadel terzo scudetto conquistato, ilchiude il campionato con l'ennesima vittoria battendo in casa la Sampdoria. Allo Stadio Diego Armando Maradona termina 2-0 ...