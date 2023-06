Sul set di Fanum | All' ombra degli Etruschi per un thriller misterioso

Leggi su movieplayer

(Di domenica 4 giugno 2023) Un'archeologa, il passato, e un mistero da risolvere: siamo stati a Tarquinia, sul set di. A raccontarci il film in anteprima la regista, Iris Gaeta, e il cast: Valeria Solarino, Valeria Bilello, Fortunato Cerlino, Michele Rosiello, Lorenzo de Moore. Una storia di scoperte e riscoperte, di suggestioni lontane e di misteri millenari. In mezzo, le suggestioni, che citano la suspance de Il silenzioinnocenti o gli enigmi storici in stile Angeli e Demoni. Partendo da Roma, in un assolato pomeriggio tardo primaverile, abbiamo fatto tappa a Tarquinia, cittadina patrimonio UNESCO, che ospita le riprese di, film d'esordio della regista Iris Gaeta, e prodotto da Play Entertainment. La storia? Quella di Marianne (Valeria Solarino), archeologa anglo-italiana, ed esperta della civiltà etrusca, che torna a ...