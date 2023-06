Stranizza d’Amuri con Samu Segreto candidato ai Nastri d’Argento 2023

... per le quali segnaliamo, le sei opere prime scelte sono: Amanda di Carolina Cavalli, Margini di Niccolò Falsetti, Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta,di Giuseppe Fiorello, Marcel! di ...... uno dei ballerini più seguiti e apprezzati di questa ventiduesima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi , arriva un nuovo traguardo: il film, esordio ...... 21.30, Arena Estiva, via Tasso, Everything Everywhere All at Once di Dan Kwan e Daniel Scheinert domenica 23, 21.30, Arena Estiva, via Tasso,di Giuseppe Fiorello lunedì 24, 21.30, ...

Stranizza d'amuri La rivista il Mulino