Stones | «Champions League | possiamo sognare! Concentrati»

(Di domenica 4 giugno 2023) Johnè uno dei pilastri difensivi del Manchester City di Pep Guardiola. Dopo la vittoria della FA Cup, il giocatore ha parlato ai canali ufficiali del club proiettandosi alla finale dicontro l'Inter. SOGNO VICINO – Johnci crede in vista della finale dicontro l'Inter. Dopo l'ultimo trofeo vinto, il difensore del Manchester City ha analizzato così le possibilità per la vittoria finale: «Ci siamo vicini. Come ho detto, dobbiamo concentrarci al massimo. Abbiamo superato l'ultimo ostacolo vincendo la FA Cup, adessosognare in grande. Speriamo di farcela».