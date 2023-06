Grave lutto per. Nelle scorse ore è morta la sua adorata cagnolina Margot , un chihuahua di 18 anni a cui era legatissima. A comunicare la scomparsa è stata la stessaattraverso un lungo e ...Il dolore diper la morte della sua ..., condividendo uno straziante messaggio sui social, ha annunciato la morte di Margot , il suo inseparabile chihuahua con la quale divideva la sua vita da ben 19 anni. Lutto per ...

Stefania Orlando, morta la cagnolina Margot. Il post commovente: «Senza di te non ho più la mia bussola» leggo.it

Grave lutto per Stefania Orlando. Nelle scorse ore è morta la sua adorata cagnolina Margot, un chihuahua di 18 anni a cui era legatissima. A comunicare la scomparsa ...Margot è stata fondamentale in diversi momenti della sua vita e oggi, dirle addio, non è stato per nulla semplice.