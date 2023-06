Star Wars | Ian McDiarmid sul ritorno di Palpatine | Non mi hanno contattato

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo quanto accaduto in Episodio IX sono stati in molti a domandarsi se fosse stata davvero la fine per l'imperatore(Ian). Ecco cosa ha risposto l'attore. Il destino disembrerebbe essere stato definitivamente segnato in Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker ma, come spesso accade nel mondo di, le morti di determinati personaggi non sono mai definitive. Ospite di recente all'ICCCon di Nashville Ian, interprete dell'imperatoresin dall'inizio del franchise, ha avuto una risposta ben precisa in merito a un suo possibilein futuro. "Non mi". Dal momento che il nuovo film disarà ambientato ben 15 ...

Il destino di Palpatine sembrerebbe essere stato definitivamente segnato in Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker ma, come spesso accade nel mondo di, le morti di determinati personaggi non sono mai definitive. Ospite di recente all'ICCCon di Nashville Ian McDiarmid , interprete dell'imperatore Palpatine sin dall'inizio del franchise, ha ...... Dal 16 giugno al 15 luglio Genere : Avventura Prezzo di vendita abituale : 19,99 euro Fuori dalla selezione Con l'inizio del nuovo mese è ufficialmente sfumata la possibilità di riscattare...53 minuti fa Sebbene Lucasfilm e Disney+ non abbiano ancora confermato ufficialmente una quarta stagione di The Mandalorian se ne inizia già a parlare, e i fan disono in attesa di notizie. A tal proposito è intervenuto il regista Rick Famuyiwa , il quale ha confermato che il team creativo sta effettivamente lavorando ai nuovi episodi, ma che ...

Star Wars: la classifica dei film che hanno incassato di più Star Wars Addicted Star Wars Addicted

Siete in hype per Ahsoka, lsa nuova serie Star Wars di Disney+ Guardiamo insieme le ultime immagini promozionali con Ahsoka, Sabine Wren e Thrawn.Dopo quanto accaduto in Episodio IX sono stati in molti a domandarsi se fosse stata davvero la fine per l'imperatore Palpatine (Ian McDiarmid). Ecco cosa ha risposto l'attore.