Star Wars | cosa ne ha pensato George Lucas di Rogue One? Tony Gilroy racconta la memorabile telefonata

Empire Magazine ci regala nuove immagini da Ahsoka , la prossima seriein arrivo su Disney+. Tra la protagonista e Thrawn, passando per Sabine Wren, gustatevi questi esclusivi materiali promozionali dello show. Tra qualche mese arriverà finalmente su Disney+ ...Il destino di Palpatine sembrerebbe essere stato definitivamente segnato in Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker ma, come spesso accade nel mondo di, le morti di determinati personaggi non sono mai definitive. Ospite di recente all'ICCCon di Nashville Ian McDiarmid , interprete dell'imperatore Palpatine sin dall'inizio del franchise, ha ...

