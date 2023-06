Stankovic annuncia l’addio alla Sampdoria | “Ho dato tutto me stesso e ho rispettato la maglia”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 4 giugno 2023) Alle 18.30 lascenderà in campo contro il Napoli al Maradona, una partita che darà il via poifesta scudetto dei partenopei. Nel pre partita, ai microfoni di Dazn, Dejanhato che lascerà lae che non allenerà lain Serie B. Il tecnico serbo, nonostante il tanto impegno, non è riuscito a salvare la piazza che ripartirà dunque dal campionato cadetto. Stanovic: le parole in diretta Di seguito le parole del tecnico serbo ai microfoni di Dazn: Questa sarà l’ultima panchina con la Samp, prossima stagione non sarò qui. È stata una stagione dura sotto ogni punto di vista: da una parte c’è la decisione del presidente Marco Lanna che ha scelto di salvare la società. Giustamente. Sono stra ...