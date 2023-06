Sport | Giornata Nazionale | Abodi ' occasione per rilanciare impegno quotidiano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Celebrare unadedicata a un tema non significa ricordarsene solo in quel giorno, ma avere un'speciale perla sfida e darsi degli obiettivi di miglioramento, per rinnovare l'. Oggi è la Festa dello, di chi lo pratica e lo vive ogni giorno, che sia per passione, per star bene o per lavoro, ed è con questo spirito che vogliamo vivere felicemente la". Così il Ministro per loe i Giovani Andreasulladello. "Tra meno di due mesi loentrerà a far parte della nostra Costituzione con l'approvazione in terza lettura della modifica dell'articolo ...