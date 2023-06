Spider-Man | Across the Spider-Verse prende in giro Morbius | ecco il riferimento al film con Jared Leto

(Di domenica 4 giugno 2023) Ai fan più attenti non è passata inosservata una battuta di Miles Morales che sembrerebbe aver preso in, uno dei più grandi flop degli ultimi anni.-Man:theè finalmente arrivato nelle sale e ha già totalizzato 16 milioni di dollari dalle anteprime domestiche (iniziate alle 3 del pomeriggio e tenutesi in 3,562 cinema), portandolo al secondo posto tra ianimati con i maggiori incassi durante la preview night di sempre. Tra i tanti riferimenti al vasto mondo dell'uomo ragno non è passato inosservato quello rivolto a, noto personaggio dei fumetti Marvel interpretato sul grande schermo da. In una parte ben precisa del ...

Anticipata dall'arrivo in sala di: Across the- Verse , sequel del film d'animazione premio Oscar: Un nuovo universo , e dall'atteso horror The Boogeyman , ultimo ...... John Romita Jr., tra gli autori più influenti del fumetto americano, che con i suoi disegni ha contribuito a scrivere la storia di alcuni dei più importanti personaggi d'oltreoceano, da...

Insomniac Games ha dichiarato che la mappa del nuovo Marvel's Spider-Man 2 sarà grande il doppio rispetto a quella del capitolo precedente.