Sparò e uccise un ladro in fuga | Massimo Zen | ' A ore finirò in carcere'

Il ranger, come ricostruisce il Corriere del Veneto, mise l'auto di traverso e quando i banditi puntarono su di lui per investirlo esplose tre colpi , uno dei qualiil rapinatore. Nei giorni ...È a casa, con la sua compagna, in attesa nelle prossime ore dei carabinieri che lo porteranno in carcere. Massimo Zen, 52 anni di Cittadella (Padova), è la guardia giurata che il ...Massimo Zena un ladro in fuga e lo, ora va in carcere: 'Oggi mi girerei dall'altra parte' La sorella della presunta omicida nove anni fa ammazzò la madre Da indiscrezioni si è saputo ...

Vibo Valentia: uccise due persone e ne ferì tre, confessa: "Ho vendicato la morte di mio fratello" la Repubblica