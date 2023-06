Sparò e uccise un ladro in fuga | l’attesa dell’ex ranger Zen | “A ore finirò in carcere”

(Di domenica 4 giugno 2023) Il 52enne di Cittadella è stato condannato dalla Cassazione a 9 anni e 6 mesi per la morte di un giostraio che aveva appena colpito su alcuni bancomat: «Oggi, viste le leggi, mi girerei dall’altra parte»

all'auto dei ladri che dopo quattro colpi ai bancomat puntavano dritti verso di lui el'uomo alla guida . La Cassazione ha condannato l'ex guardia giurata Massimo Zen a 9 anni e 2 mesi ...Tutto iniziò il 22 aprile del 2017 quando Zenil giostraio , 36enne, che stava fuggendo in auto dopo aver realizzato una serie di colpi ai bancomat. L'omicidio avvenne a Barcon di , in ...Il ranger mise l'auto di traverso e quando i banditi puntarono su di lui per investirlo esplose tre colpi, uno dei qualiil rapinatore. Nei giorni scorsi la Cassazione ha confermato la pena di ...