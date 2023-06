Spalletti | «Napoli ed il Napoli hanno insegnato come festeggiare»

(Di domenica 4 giugno 2023) Prima dell’ultima partita di questo campionato che è anche l’ultima sulla panchina del, il tecnico Luciano, ha parlato ai microfoni di Dazn Video fatto vedere ai calciatori venendo allo stadio? «Rappresenta ciò che è stata la stagione. Per quanto riguarda il sentimento che c’è stato tra di noi, con il coinvolgimento di città e tifosi e di tutti quelli che avevano nel cuore il desiderio di alzare questa coppa. Probabilmente da qualche parte uscirà questo video» Sull’addio al«Sarà difficile staccarsi da tutto, anche dalle piccolezze perché tutti vengono coinvolti in questa festa.ed il, facendo un ...

Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Napoli e Sampdoria si affrontano per la 38esima giornata della Serie A. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Turk; Gunter, ...

