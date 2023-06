Spalletti | la Fiat Panda del Napoli autografata dai calciatori è uno spettacolo – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 giugno 2023) Notizie Calcio– Ladi Lucianocon livrea personalizzata per il, è statadaiè alla sua ultima uscita come allenatore del. Dopo la sfida con la Sampdoria e l’ultima grande festa azzurra le strade si divideranno.resterà fermo ed ha fatto anche una promessa in conferenza stampa.: spuntano gli autografi di tutti i giocatori delViscerale l’amore diversoe lo dimostra anche attraverso dei gesti molto significativi. Ad esempio lache l’allenatore ...