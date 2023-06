Spalletti | «Il vostro amore è la cosa più bella che potesse succedermi» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 giugno 2023) Lucianoè stato ieri sera ospite al concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito. Ecco il suo intervento: «Forse lo sapete già, ma a guardarvi da questa prospettiva, siete una roba che toglie il fiato. Lui Gigi è fortunatissimo a stare qui, io non sono abituato a vedervi tutti davanti. Mi fa piacere raccontarvi una: quando è venuto fuori che ero l’allenatore del Napoli il primo messaggio che ho ricevuto da un napoletano doc è stato il suo. Era contento che io fossi diventato l’allenatore di questa squadra, che avessi fatto questa scelta. Io qui ci rimango comunque, perché il ringraziamento che mi fate io me lo sono fatto mio, perché quando vi incontro in macchina, a piedi, nei locali, mi abbracciate d’e sento questo sentimento forte nei miei confronti e per me è lapiù ...