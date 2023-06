Spalletti 'da casa farò sempre il tifo per il Napoli. Non gufo!'

Gli azzurri guidati da Lucianohanno matematicamente vinto lo scudetto con 5 giornate d'... con le vittorie per 5 - 2 in trasferta a Verona e 4 - 0 incontro il Monza , in cui si ...'Un ripensamento No, io devo essere fedele a me stesso, è una decisione che ho preso, ragionata. Dasarò sempre a vederli e fare il tifo per loro e io non gufo...'. Luciano, allenatore del Napoli, dà l'addio al club partenopeo dopo la conquista dello scudetto 2022 - 2023. 'Un ...Lo ha detto a Dazn Luciano, il tecnico del Napoli alla sua ultima panchina azzurra, al ... la mia è una decisione ragionata, faccio 10 metri dietro e vado in tribuna a vederli, anche da...

Spalletti tiferà Napoli da casa: Io non gufo, gli altri lo dicono e poi ... Sport Fanpage

"Cosa provo E' una roba incredibile, si riceve tutta questa felicità e passione e diventa difficile descriverla. Sembra di essere dentro il cuore di ..."E' incredibile, è difficile gestire tutta questa passione, ma i tifosi sono generosi perciò bisogna lasciargli esprimere i loro sentimenti. (ANSA) ...