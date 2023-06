Sostenibilità | ambiente e legame con il territorio | le nuove sfide del turismo 2023

, rispetto per l'e legame con il territorio. Saranno questi i protagonisti che guideranno la ripartenza del settore, che ......voluto dare a tre scuole la menzione di merito per la sensibilizzazione alla, riconoscendo quindi l'impegno nella trattazione di temi legati alla tutela e salvaguardia dell'. ......- Unione internazionale degli architetti per lo sguardo innovativo verso temi come la,... dove il benessere dei cittadini va a braccetto con la tutela dell'. Un percorso avviato ...

Tg Ambiente - 4/6/2023 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE