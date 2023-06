Sostenibilità | ambiente e legame con il territorio | le nuove sfide del turismo 2023

(Di domenica 4 giugno 2023), rispetto per l’con il. Saranno questi i protagonisti che guideranno la ripartenza del settore, che sembra finalmente ritrovare il vigore dei tempi pre-pandemici, e che metteranno in luce letendenze dei turisti, specialmente i più giovani, interessati a un concetto di vacanza attento all’e capace di prediligere attività di valorizzazione e tutela del. Un esempio di struttura ecosostenibileIl modello che valorizza ile rispetta l’Se prendiamo in riferimento i dati di Euromonitor riferiti al 2022, notiamo che sono sempre di più gli italiani a prediligere vacanze local e sostenibili: l’81% dichiara di fare viaggi green e il 71% ne ammette la ...

'Save the Children, che ha avviato una narrazione online sui temi dellaambientale e ... In occasione della Giornata Mondiale dell', che segna anche l'inizio dei negoziati sul ...In una parola, la bicicletta è, economica e sociale. È questo il motivo per cui ... quale quello della produzione di biciclette, che genera sempre più impatti positivi sull', le ...... comfort a bordo e di attenzione alla. Inoltre, si adatta ai design innovativi degli ... ma può essere anche un'ottima soluzione in casa e in ogniche si voglia rendere gradevole ...