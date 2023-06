Sonego perde ma indica la strada a Sinner

Leggi su agi

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Lorenzonon è riuscito a trascinare l'ennesima partita sul piano della battaglia pura e si è arreso a Karen Khachanov in 'soli' quattro set (1-6 6-4 7-6 6-1). Un po' di amaro in bocca resta visto che l'azzurro aveva dominato il primo set mettendo in pratica il miglior tennis della sua vita: e che nel tiebreak del terzo set era in vantaggio 4-0, e ha ricondotto l'avversario nella partita mettendo fuori un dritto a campo aperto che, se fosse rimasto dentro le linee, gli avrebbe spalancato le porte del set. Del resto però proprio in quel tiebreak Lorenzo aveva conquistato il vantaggio giocando colpi al massimo della velocità, probabilmente conscio che le energie (dopo la straordinaria battaglia contro Rublev) stavano iniziando a scarseggiare. Nella quarta partita, complice anche un problema (forse solo un affaticamento) alla gamba destra Lorenzo ha ceduto le ...