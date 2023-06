Sonego-Khachanov | quarto turno Roland Garros | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 giugno 2023) I primi tre turni, con annesse qualificazioni iniziali, di questo torneo parigino si sono ormai esauriti e si attende, con grande impazienza, questa nuova tornata che potrà contare su tennisti che si sono distinti nelle sfide precedenti, staccando i preziosi pass contro i rispettivi avversari. Dopo aver archiviato ufficialmente gli Internazionali BNL d’Italia, torna sotto ai riflettori la superficie in terra rossa con iche finalmente entrano, davvero, nel vivo della competizione. È una delle manifestazioni che compongono il famoso Grande Slam e all’ombra delle Torre Eiffel di Parigi (Francia), tutti i protagonisti sopravvissuti alle prime forche caudine scenderanno in campo per centrare un successo che ha cambiato, molto spesso, le carriere di diversi professionisti. A questa fase è giunto anche il nostro Lorenzo...