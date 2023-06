Simona Amorello Pd | vicepresidente del Consiglio di Monterotondo | muore a 29 anni per un aneurisma

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 giugno 2023) È morta la consigliera Pd edelcomunale Simona Amorello, 29. Originaria di Partinico, nel palermitano, laureata in scienze infermieristiche, è morta dopo un malore improvviso, forse a causa di un’. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa improvvisa di Simona Amorello, vice presidente delcomunale di. Ha iniziato con grande entusiasmo e passione la sua attività politica dedicando tutto il suo impegno per la comunità. Siamo vicini alla famiglia di Simona in questo momento di dolore e a tutta l’Amministrazione comunale diche ha perduto prematuramente un’ottima amministratrice e una donna di grande valore”, commenta Roberto Gualtieri, sindaco della Città Metropolitana di Roma ...