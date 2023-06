Simeone | “Sentivo Napoli dentro di me Quando vidi Kavartskhelia giocare…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 giugno 2023)festa scudetto – Giovanniripercorrere le tappe che hanno portato la squadra azzurra a vincere il titolo in Serie A.ai microfoni di Dazn ha detto: “uno sente qualcosadi sé, nel cuore, deve andare. Qualcosadi me mi diceva di venire a, ero sicuro che dovessi venire a. Ricordo che alla prima partita ero in panchina con Raspadori e vediamo Kvaratskhelia. Prima di fare il gol Kvara fa una giocata pazzesca, a due passi dalla linea del fatto laterale. Io guardo Jack e gli dico ‘Ma come facciamo a giocare qua? E’ impossibile!’. Mi avevano parlato di lui, i tassisti mi dicevano che c’era un ragazzo fortissimo ed era Kvara. Il gol al Milan? Prima del riscaldamento sono andato fuori a prendere un mate, ...