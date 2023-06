Simeone | «Sapevo che ad Udine sarebbe stata una giornata speciale»

(Di domenica 4 giugno 2023) L’attaccante del Napoli Giovanniha parlato nel documentario “Un anno all’improvviso” di Dazn di quando alloggiò nell’albergo dianche con Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente nel 2018. «Sai perché era? Noi siamo andati a dormire nell’albergo di Davide Astori e l’ultimo giorno che l’ho visto è stato nella stanza dove io ho dormito. Quindiche era lì. Quando sono arrivato ho visto l’albergo, era quello di Davide; ho visto la stanza, non mi ricordavo il numero, l’ultima volta che l’ho visto era nella sala medica. Entro, arrivo nel corridoio,già che era il corridoio di Davide, in fondo a sinistra. Sapere che a metà corridoio, sulla destra, eral’ultima volta che l’ho visto, in quella stanza, ho detto oggi sarà una ...

Giovannivisibilmente commosso e in lacrime racconta a DAZN : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie...parla della sua avventura al Napoli sulle colonne del quotidiano spagnolo As. 'Sono felice di aver scelto Napoli. Spalletti sin dal primo momento è stato chiaro e mi ha spiegato tutto....Commenta per primo L'attaccante del Napoli Giovanniha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo As , nella quale ha ripercorso i ...che era un calciatore forte, ma quando l'ho ...

Simeone racconta le tappe dello Scudetto: "Sapevo di dover venire qui! Quando a Udine vidi l'hotel di... Tutto Napoli

Napoli festa scudetto - Giovanni Simeone ripercorrere le tappe che hanno portato la squadra azzurra a vincere il titolo in Serie A.Giovanni Simeone, attaccante del Napoli ... Quando sonoa rrivato in albergo, ho visto la stanza, entro, arrivo su quel corridoio e sapevo che era il corridoio di Davide, dove l'ho visto l'ultima volta ...